Сегодня, 7:24
Капризов стал одним из лучших снайперов в истории "Миннесоты"

Форвард забросил 219 шайб за клуб.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов добился исторического достижения в составе своей команды. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" уступила "Сент-Луису" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата. Капризов стал автором единственной шайбы в ворота гостей. Она стала для форварда 219-й в составе "Миннесоты". Теперь россиянин делит первое место по голам за клуб с Марианом Габориком.

Напомним, Кирилл Капризов играет в "Миннесоте" с 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ форвард провел 61 игру, забросил 34 шайбы и отдав 40 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Ранее мы сообщали, что "Каролина" обыграла "Тампу", Свечников набрал два очка.

Видео: YouTube / NHL

Теги: кирилл капризов, национальная хоккейная лига, хк миннесота уайлд
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

