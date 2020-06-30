Капризов стал одним из лучших снайперов в истории "Миннесоты"

Форвард забросил 219 шайб за клуб.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов добился исторического достижения в составе своей команды. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Миннесота" уступила "Сент-Луису" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата. Капризов стал автором единственной шайбы в ворота гостей. Она стала для форварда 219-й в составе "Миннесоты". Теперь россиянин делит первое место по голам за клуб с Марианом Габориком.

Напомним, Кирилл Капризов играет в "Миннесоте" с 2020 года. В нынешнем сезоне НХЛ форвард провел 61 игру, забросил 34 шайбы и отдав 40 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте в гонке бомбардиров чемпионата.

