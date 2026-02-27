"Каролина" обыграла "Тампу", Свечников набрал два очка

На счету хоккеиста 51 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Тампу" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отдал две голевые передачи на Сета Джарвиса и Себастьяна Ахо. "Каролина" идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 80 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел в составе "Каролины" 58 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 30 голевых передач. Россиянин идет на втором месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо".

Видео: YouTube / NHL