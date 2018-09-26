Две передачи Капризова помогли "Миннесоте" обыграть "Колорадо"

Форвард набрал 72 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" одержала победу над "Колорадо" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Йоэля Эрриксона Матса Цуккарелло. "Миннесота" идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 80 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" провел 59 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 40 голевых передач. Форвард идет на седьмом месте в рейтинге бомбардиров нынешнего чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET