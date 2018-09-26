Дубль Мичкова принес "Филадельфии" победу над "Рейнджерс"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Филадельфия" одержала победу над "Рейнджерс" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота хозяев, включая победную в овертайме. "Филадельфия" идет на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 63 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Филадельфии" 57 матчей, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что две передачи Панарина не помогли "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в матче с "Вегасом".

Видео: YouTube / NHL