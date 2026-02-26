Две передачи Панарина не помогли "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в матче с "Вегасом"

Россиянин провел дебютный матч за новую команду.

"Лос-Анджелес" уступил "Вегасу" со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Крипто.ком-Арене".

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин провел дебютный матч за команду после обмена из "Рейнджерс". Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Куинтона Байфилда и Адриана Кемпе. "Лос-Анджелес" идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 60 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 53 матча, забросил 19 шайб и отдал 40 голевых передач. До паузы на Олимпиаду-2026 россиянин играл в составе "Рейнджерс".

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / NHL