Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Торонто"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Тампа" одержала победу над "Торонто" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров был признан второй звездой матча. Россиянин забросил третью шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Гейджу Гонсалвесу Брейдену Пойнту. "Тампа" удерживает лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 80 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 52 матча, забросил 30 шайб и отдал 64 голевые передачи. Россиянин идет на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата.

