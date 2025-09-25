Шайба Панарина не помогла "Лос-Анджелесу" уйти от поражения в матче с "Колорадо"

Его команда проиграла второй матч в серии.

"Лос-Анджелес" проиграл "Колорадо" в овертайме со счетом 1:2 во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин забросил единственную шайбу в ворота хозяев. Россиянин пробил вратаря "Колорадо" в третьем периоде. "Лос-Анджелес" проиграл второй матч в серии (0-2). Следующая встреча команд состоится в ночь на 24 апреля.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 78 матчей, забросил 28 шайб и отдал 56 голевых передач.

