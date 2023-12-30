Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Россиянин обыграл британца Дрейпера в четвертьфинале турнира.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе. Призовой фонд соревнования превышает 9,4 млн долларов.

В матче четвертьфинала турнира соперником 11-й ракетки мира был британский спортсмен Джек Дрейпер. Медведев одержал победу со счетом 61, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Напомним, Даниил Медведев в нынешнем сезоне завоевал два трофея. Россиянин стал победителем турниров в Брисбене и Дубае. В полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе теннисист сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится в воскресенье, 15 марта.

Видео: YouTube / Tennis TV