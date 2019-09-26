Сегодня, 7:43
Дубль Тарасенко не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Торонто"

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Миннесота" уступила "Торонто" со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене"в Сент-Поле.

Форвард "Миннесоты" Владимир Тарасенко был признан второй звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. "Миннесота" идет на третьем месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда набрала 88 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел в составе "Миннесоты" 61 матч, забросил 18 очков и отдал 20 голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что дубль и ассист Дорофеева принесли "Вегасу" победу над "Питтсбургом".

Видео: YouTube / SPORTSNET

