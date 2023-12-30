Дубль и ассист Дорофеева принесли "Вегасу" победу над "Питтсбургом"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Вегас" одержал победу над "Питтсбургом" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Павел Дорофеев был признан первой звездой матча. Россиянин забросил две шайбы в ворота гостей. Он также помог отличиться Митчеллу Марнеру. "Вегас" идет на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 74 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел в составе "Вегаса" 66 матчей, забросил 32 шайбы и отдал 22 голевые передачи. Россиянин идет на пятом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL