Две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Детройт"

На счету форварда 106 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Детройт" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин оформил две голевые передачи на Джейка Гюнцеля и Гейджа Гонсалвеса. "Тампа" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 84 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 60 матчей, забросил 34 шайбы и отдал 72 голевые передачи. Россиянин идет на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата.

