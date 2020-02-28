  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
194
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Миннесотой"

0 0

Форвард набрал 120 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Миннесоту" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Даррена Рэддиша. "Тампа" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 93 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 66 матчей, забросил 40 шайб и отдал 80 голевых передач. Россиянин идет на первое месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк миннесота уайлд, хк тампа бэй лайтнинг
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии