Передача Кучерова помогла "Тампе" одержать победу над "Миннесотой"

Форвард набрал 120 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" обыграла "Миннесоту" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бенчмарк Интернейшнл-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Даррена Рэддиша. "Тампа" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 93 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 66 матчей, забросил 40 шайб и отдал 80 голевых передач. Россиянин идет на первое месте в гонке бомбардиров чемпионата.

