Два очка Демидова помогли "Монреалю" обыграть "Каролину"

"Монреаль" одержал победу над "Каролиной" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Белл-центр" в Монреале.
Нападающий "Монреаля" Иван Демидов был признан второй звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота гостей. Он также помог отличиться Оливеру Капанену. "Монреаль" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 88 очков.
В нынешнем сезоне НХЛ Иван Демидов провел в составе "Монреаля" 70 матчей, забросил 15 шайб и отдал 39 голевых передач. Россиянин идет на первом месте в гонке бомбардиров среди новичков чемпионата.
