Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф

Запоминающийся момент произошел во время матча "Вашингтона" с "Колорадо".

Российский нападающий из команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф. Такого показателя спортсмен добился в рамках игры против "Колорадо Эвеланш" в рамках регулярного первенства.

Это очередное достижение в его копилке, и это просто невероятная карьера - забросить 1000-ю шайбу, сделать это на домашнем льду и именно таким образом. Это был важный гол, сравнявший счет в конце третьего периода. Спенсер Карбер, главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз"

Таким образом гол спортсмена из России матче стал для него 1000-м за всю профессиональную карьеру в рамках НХЛ. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" забросил 923 шайбы в 1 562 проведенных матчах в чемпионатах лиги, а также 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Александр Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, которому удалось достичь отметки в тысячу голов за всю карьеру в лиге. Абсолютный снайперский рекорд НХЛ сейчас остается за канадцем Уэйном Гретцки. Иностранец оформил суммарно 1016 голов (894 шайбы в регулярных матчах и 122 шайбы в плей-офф).

