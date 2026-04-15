Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джейкоба Чикрана, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 95 очков и не вышла в плей-офф.
В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянин стал лучшим игроком команды по набранным очкам в чемпионате.
Ранее мы сообщали, что шайба Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Каролину".
