Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Коламбус"

На счету хоккеиста 64 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" обыграл "Коламбус" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джейкоба Чикрана, забросившего вторую шайбу в ворота хозяев. "Вашингтон" завершил регулярный чемпионат на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 95 очков и не вышла в плей-офф.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 82 матча, забросил 32 шайбы и отдал 32 голевые передачи. Россиянин стал лучшим игроком команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Мичкова помогла "Филадельфии" обыграть "Каролину".

