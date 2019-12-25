Семак установил клубный рекорд "Зенита" в рамках чемпионата страны

Сине-бело-голубые идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак установил клубный рекорд в рамках чемпионата страны. Об этом сообщила пресс-служба сине-небо-голубых.

Матч 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", в котором "Зенит" одержал победу со счетом 2:0, стал для Семака 238-м в качестве главного тренера. По этому показателю он опередил Юрия Морозова, на счету которого 237 матчей на посту наставника сине-бело-голубых.

Напомним, Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые стали шестикратными чемпионами России. В нынешнем сезоне команда идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 59 очков после 27 туров и отставая от лидирующего "Краснодара" на один балл.

