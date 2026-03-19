Шайба Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Оттаву"

Форвард набрал 52 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Оттавой" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин помог своей команде одержать победу. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей и прервал свою шестиматчевую серию без голов. "Вашингтон" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел в составе "Вашингтона" 69 матчей, забросил 25 шайб и отдал 27 голевых передач.

