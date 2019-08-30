  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:09
132
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго"

0 0

На счету форварда 39 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" обыграла "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 90 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел в составе "Миннесоты" 62 матча, забросил 19 шайб и отдал 20 голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL

Теги: владимир тарасенко, национальная хокккейная лига, хк миннесота уайлд, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии