Шайба Тарасенко помогла "Миннесоте" обыграть "Чикаго"

"Миннесота" обыграла "Чикаго" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Юнайтед-центр" в Чикаго.

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 90 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел в составе "Миннесоты" 62 матча, забросил 19 шайб и отдал 20 голевых передач. Россиянин идет на восьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Сиэтлом".

