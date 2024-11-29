Хет-трик Кучерова принес "Тампе" победу над "Сиэтлом"

"Тампа" одержала разгромную победу над "Сиэтлом" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Клаймет Плэдж-Арене" в Сиэтле.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота хозяев. Он также помог отличиться Энтони Чирелли и Брэндону Хагелю. "Тампа" идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 86 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе "Тампы" 62 матча, забросил 37 шайб и отдал 74 голевые передачи. Россиянин идет на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / NHL