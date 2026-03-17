"Лос-Анджелес" обыграл "Рейнджерс", Панарин отметился голевой передачей

На счету хоккеиста 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Лос-Анджелес" одержал победу над "Рейнджерс" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальная хоккейная лига (НХЛ). Игра прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Лос-Анджелеса" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Россиянин помог отличиться Дрю Даути, забросившему первую шайбу в ворота хозяев. "Лос-Анджелес" идет на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 63 матча, забросил 22 шайбы и отдал 48 голевых передач. Этой зимой форвард покинул "Рейнджерс" и перешел в "Лос-Анджелес".

Ранее мы сообщали, что дубль и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Колорадо".

