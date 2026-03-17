Дубль и передача Малкина помогли "Питтсбургу" разгромить "Колорадо"

Россиянин был признан первой звездой матча.

"Питтсбург" одержал разгромную победу над "Колорадо" со счетом 7:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин оформил дубль в ворота хозяев. Он также помог отличиться Брайану Расту. "Питтсбург" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 83 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел в составе "Питтсбурга" 47 матчей, забросил 15 шайб и отдал 35 голевых передач. Россиянин идет на четвертом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что дубль Тарасенко не помог "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Торонто".

