Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом"

"Миннесота" добилась победы над "Детройтом" со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Литтл Сизарс-арене" в Детройте.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил три шайбы в ворота хозяев, включая победную. "Миннесота" идет на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 100 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел в составе "Миннесоты" 75 матчей, забросил 43 шайбы и отдал 44 голевые передачи. Россиянин идет на 12-м месте в общем зачете бомбардиров чемпионата.

