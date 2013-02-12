Три очка Кучерова помогли "Тампе" разгромить "Ванкувер"

"Тампа" одержала разгромную победу над "Ванкувером" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров был признан первой звездой матча. Россиянин забросил четвертую шайбу в ворота хозяев. Он также отметился двумя ассистами на Даррена Рэддиша и Брендона Хагеля. "Тампа" идет на третьем месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 88 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел в составе 63 матча, забросил 38 шайб и отдал 76 голевых передач. Россиянин идет на втором месте в гонке бомбардиров чемпионата.

