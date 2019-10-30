Шайба Михеева помогла "Чикаго" обыграть "Миннесоту"

Россиянин набрал 27 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Чикаго" одержал победу над "Миннесотой" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Гранд Казино Арене" в Сент-Поле.

Форвард "Чикаго" Илья Михеев принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил первую шайбу в ворота хозяев. "Чикаго" идет на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 64 очка.

В нынешнем сезоне НХЛ Илья Михеев провел в составе "Чикаго" 63 матча, забросил 13 шайб и отдал 14 голевых передач. Россиянин идет на седьмом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / NHL