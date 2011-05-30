Передача Мичкова принесла "Филадельфии" победу над "Анахаймом"

Россиянин набрал 34 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Филадельфия" обыграла "Анахайм" в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков помог своей команде добиться победы. Россиянин отдал голевую передачу на Ноа Кейтса, который забил победную шайбу в овертайме. "Филадельфия" идет на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 76 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Матвей Мичков провел в составе "Анахайма" 66 матчей, забросил 16 шайб и отдал 18 голевых передач. Россиянин идет на шестом месте среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Видео: YouTube / SPORTSNET