Андреева вышла в третий круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Дохе. Призовой фонд соревнования превышает 4 млн долларов.

Соперницей седьмой ракетки мира во втором круге турнира была польская спортсменка Магда Линетт. Андреева одержала победу со счетом 7:6 (7:0), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Напомнми, в нынешнем сезоне Мирра Андреева завоевала один трофей. Россиянка стала победительницей турнира в Аделаиде. В третьем круге турнира в Дохе россиянка сыграет либо со своей соотечественницей Верой Звонаревой, либо с представительницей Канады Викторией Мбоко.

