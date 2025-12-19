Медведев стал победителем турнира в Брисбене

Россиянин выиграл 22-й титул в карьере.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории ATP250 в Брисбене. Призовой фонд соревнования составляет 800 тысяч долларов.

В матче за титул соперником 13-й ракетки мира был американский спортсмен Брендон Накашима. Медведев одержал победу со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Для Медведева этот трофей стал первым в нынешнем сезоне и вторым за последние два года. До этого спортсмен побеждал на турнире в Алма-Ате. Всего за карьеру россиянин завоевал 22 трофея в одиночном разряде.

