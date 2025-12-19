Медведев вышел в финал турнира в Брисбене

Встреча с Микельсеном в полуфинале продолжалась 1 час 42 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в Брисбене. Призовой фонд соревнования составляет 800 тысяч долларов.

В полуфинале турнира соперником 13-й ракетки мира был американский спортсмен Алекс Микельсен. Медведев добился уверенной победы со счетом 6:4, 6:2. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

Соперником Медведева в решающем матче за победу на турнире в Брисбене станет американец Брендон Накашима, который обыграл в полуфинале своего соотечественника Александра Ковачевича со счетом 7:6, 6:4. Встреча состоится завтра, 11 января.

