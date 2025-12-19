Медведев вышел в полуфинал турнира в Брисбене

Встреча с Майхшаком в четвертьфинале продолжалась 2 часа 12 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 в австралийском Брисбене. Призовой фонд соревнования составляет 800 тысяч долларов.

В четвертьфинале турнира соперником 13-й ракетки мира был польский спортсмен Камиль Майхшак. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 12 минут.

Напомним, в прошлом сезоне Даниил Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате. Это был первый трофей для россиянина с 2023-го. Его соперником в полуфинале турнира в Брисбене станет американец Алекс Микельсен. Встреча состоится сегодня, 10 января.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге.

