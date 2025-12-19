Рублев вышел в полуфинал турнира в Гонконге

Россиянин обыграл Боржеша в двух сетах.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира категории ATP 250, проходящий в Гонконге. Призовой фонд соревнования составляет 780 тысяч долларов.

В четвертьфинале турнира соперником 16-й ракетки мира был португальский спортсмен Нуну Боржеш. Рублев добился уверенной победы со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Напомним, в прошлом сезоне Андрей Рублев завоевал один трофей. Россиянин стал победителем турнира в Дохе. В полуфинале ATP 250 в Гонконге его соперником будет итальянец Лоренцо Музетти. Поединок состоится 10 января.

