Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что не планирует менять спортивное гражданство. Об этом она рассказала в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

По словам первой ракетки мира, она служит примером для детей. Соболенко отметила, что не собирается менять гражданство и "предавать" детей. Теннисистка подчеркнула, что хочет представлять Белоруссию и вдохновлять детей соревнованиями на международном уровне.

Надеюсь, своим примером я покажу им, что если я смогла пройти путь из этой маленькой страны в мире до самого верха, то и они смогут так же. Арина Соболенко, теннисистка

Напомним, в нынешнем сезоне Арина Соболенко завоевала четыре титула под эгидой WTA. Белорусская спортсменка стала победительницей US Open, а также взяла трофеи на турнирах в Мадриде, Майами и Брисбене.

Ранее мы сообщали, что российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии.

Фото: YouTube / Piers Morgan Uncensored