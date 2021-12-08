Мирра Андреева вышла в третий круг турнира в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Майами. Призовой фонд соревнования превышает 9,4 млн долларов.

Во втором круге соперницей десятой ракетки мира была американская спортсменка Маккартни Кесслер. Андреева добилась непростой победы со счетом 6:1, 6:7 (3:7), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Напомнми, в нынешнем сезоне Мирра Андреева завоевала один трофей. Россиянка стала победительницей турнира в Аделаиде. В третьем круге турнира в Майами Андреева сыграет против Марии Боузковой из Чехии. Встреча состоится завтра, 21 марта.

Видео: YouTube / WTA