Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии

По словам спортсменки, она будет представлять Австрию со следующего сезона.

Российская теннисистка Анастасия Потапова будет выступать под флагом Австрии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам 51-й ракетки мира, она будет представлять Австрию со следующего сезона. Потапова уточнила, что ее заявка на получение гражданства была одобрена правительством Австрии. Она подчеркнула, что чувствует себя в новой стране как дома.

Я обожаю бывать в Вене и с нетерпением жду, когда смогу сделать ее своим вторым домом. Анастасия Потапова, теннисистка

Напомним, Анастасия Потапова выиграла три титула за карьеру. Теннисистка побеждала на турнирах WTA в Стамбуле, Линце и Клуж-Напоке

Фото: usta.com