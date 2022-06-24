  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии
Сегодня, 14:38
131
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Российская теннисистка Потапова будет выступать под флагом Австрии

0 0

По словам спортсменки, она будет представлять Австрию со следующего сезона.

Российская теннисистка Анастасия Потапова будет выступать под флагом Австрии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам 51-й ракетки мира, она будет представлять Австрию со следующего сезона. Потапова уточнила, что ее заявка на получение гражданства была одобрена правительством Австрии. Она подчеркнула, что чувствует себя в новой стране как дома.

Я обожаю бывать в Вене и с нетерпением жду, когда смогу сделать ее своим вторым домом.

Анастасия Потапова, теннисистка

Напомним, Анастасия Потапова выиграла три титула за карьеру. Теннисистка побеждала на турнирах WTA в Стамбуле, Линце и Клуж-Напоке

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате.

Фото: usta.com

Теги: wta, австрия, анастасия потапова
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии