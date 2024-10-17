Медведев стал победителем турнира в Алма-Ате

Россиянин завоевал первый титул с 2023 года.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 250 в Алма-Ате, призовой фонд которого превышает 1 млн долларов.

В финале турнира соперником 14-й ракетки мира был французский спортсмен Корентен Муте. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 36 минут.

Отметим, что Медведев завоевал первый титул в нынешнем сезоне. Титул также стал первым с 2023 года. В последний раз россиянин побеждал на турнирах ATP в Риме. Всего на счету теннисиста 21 трофей за карьеру.

Видео: YouTube / Tennis TV