  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:53
48
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

0 0

Встреча с британкой Картал продолжалась 2 часа 25 минут.

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на турнире WTA 1000, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.

В четвертом круге соперницей пятой ракетки мира была британская спортсменка Сонай Картал. Андреева уступила со счетом 5:7, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В четвертьфинале турнира Картал сыграет с Линдой Носковой из Чехии.

Отметим, что до этого Мирра Андреева также играла в Пекине в парном турнире. Вместе со своей соотечественницей Дианой Шнайдер она завершила выступление в первом круге, уступив дуэту Тереза Михаликова (Словакия) - Оливия Николлз (Великобритания).

Ранее мы сообщали, что Бублик стал победителем турнира в Ханчжоу.

Видео: YouTube / WTA

Теги: wta, мирра андреева, пекин, сонай картал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии