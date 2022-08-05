Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Пекине

Российская теннисистка Мирра Андреева завершила свое выступление на турнире WTA 1000, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.
В четвертом круге соперницей пятой ракетки мира была британская спортсменка Сонай Картал. Андреева уступила со счетом 5:7, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. В четвертьфинале турнира Картал сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Отметим, что до этого Мирра Андреева также играла в Пекине в парном турнире. Вместе со своей соотечественницей Дианой Шнайдер она завершила выступление в первом круге, уступив дуэту Тереза Михаликова (Словакия) - Оливия Николлз (Великобритания).
Ранее мы сообщали, что Бублик стал победителем турнира в Ханчжоу.
Видео: YouTube / WTA
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все