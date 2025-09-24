Бублик стал победителем турнира в Ханчжоу

Теннисист выиграл четвертый титул в нынешнем сезоне.

Представитель Казахстана Александр Бублик стал победителем теннисного турнира ATP 250 в Ханчжоу.

В финальном матче соперником 19-й ракетки мира стал французский спортсмен Валантен Руайе. Бублик одержал победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

За победу в финале турнира в Ханчжоу Бублик получит около 155 тысяч долларов призовых. Для теннисиста это четвертый титул в сезоне. До этого Бублик побеждал на турнирах в Кицбюэле, Гштаде и Галле. Он стал вторым теннисистом после испанца Карлоса Алькараса, которому в этом сезоне удалось завоевать как минимум по одному титулу на всех трех типах покрытий.

Видео: YouTube / Tennis TV