Самсонова уступила Соболенко в третьем круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Людмила Самсонова завершила свое выступление на турнире WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 3,6 млн долларов.

Соперницей 20-й ракетки мира в третьем круге турнира была белорусская спортсменка и лидер мирового рейтинга Арина Соболенко. Самсонова уступила со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Отметим, что Самсонова была последней представительницей России на турнире в Ухане. В четвертьфинале Соболенко сыграет с победительницей встречи между Линдой Носковой (Чехия) и Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Видео: YouTube / WTA