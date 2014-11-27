Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Встреча с Тьеном продолжалась 2 часа 52 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.

Соперником 18-й ракетки мира в четвертом круге турнира был американский спортсмен Лернер Тьен. Медведев добился победы со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Тьена на турнирах ATP. В четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае россиянин сыграет с Алексом де Минауром из Австралии. Встреча состоится завтра, 10 октября.

Видео: YouTube / Tennis TV