Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.
Соперником 18-й ракетки мира в четвертом круге турнира был американский спортсмен Лернер Тьен. Медведев добился победы со счетом 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.
Отметим, что Медведев впервые в карьере обыграл Тьена на турнирах ATP. В четвертьфинале "Мастерса" в Шанхае россиянин сыграет с Алексом де Минауром из Австралии. Встреча состоится завтра, 10 октября.
Видео: YouTube / Tennis TV
