Еще один фактор, угрожающий человечеством — биотерроризм.

Бизнесмен Билл Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии коронавируса. Основатель Microsoft заявил, что первой проблемой является угроза климата.

Гейтс уверен, что дання угроза ежегодно будет причиной большего числе смертей, чем от коронавирусной пандемии. Еще один фактор, угрожающий человечеством — биотерроризм.

Вероятность столкнуться с этим выше по сравнению с естественными эпидемиями. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Ранее мы писали, что основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора. Пост генерального директора займёт Энди Джесси.

Видео: Youtube/Veritasium