Основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост гендиректора

Пост генерального директора займёт Энди Джесси.

Основатель компании Amazon Джефф Безос покинет пост генерального директора в третьем квартале 2021 года. Об этом он сообщил в письме, которое было разослано сотрудникам предприятия.

Рад сообщить, что в третьем квартале я перейду на должность исполнительного председателя совета директоров Amazon. Джефф Безос, основатель компании Amazon

Пост генерального директора займёт Энди Джесси.

Ранее мы писали, что Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира. Самым богатым человеком мира по мнению BBI остается глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 186 млрд долларов. На втором месте оказался глава Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 млрд долларов.

Фото: pixabay.com