На данный момент состояние Маска оценивается в размере 82,2 млрд долларов. Он остается на шестой строчке в рейтинге богатейших людей мира.

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск потерял место в пятерке богатейших людей мира. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Bloomberg сообщает, что подобное снижение стало крупнейшим однодневным спадом в истории BBI. Кроме того, Илон Маск потерял место в рейтинге из-за падения акций Tesla. Недавно они потеряли пятую часть стоимости. На данный момент акции продаются за 330,21 доллар. Буквально 1 сентября ценные бумаги продавали за 498 долларов за акцию.

Самым богатым человеком мира по мнению BBI остается глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 186 млрд долларов. На втором месте оказался глава Microsoft Билл Гейтс, чей капитал оценивается в 121 млрд долларов.

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