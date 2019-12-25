В правительстве готовы в качестве альтернативы российскому газопроводу предоставить Baltic Pipe.

Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку — 2". Об этом в эфире местного телеканала заявил пресс-секретарь правительства Петр Мюллер. Чиновник отметил, что Варшава готова предоставить Берлину возможности газопровода Baltic Pipe вместо российского проекта.

Нужно рассмотреть разные варианты, если речь об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной Петр Мюллер, пресс-секретарь правительства Польши

Специалист подчеркнул, что если такая потребность будет заявлена со стороны ФРГ, Польша предоставит в пользование собственную инфраструктуру, которая создается ради энергобезопасности страны. Мюллер добавил, что строительство "Северного потока 2" противоречит идее солидарности в сфере энергетической безопасности Европы, поэтому Польша смотрит на данный проект с беспокойством.

Польша указала на очевидность решения по "Северному потоку — 2".