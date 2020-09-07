МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Польша разделяет позицию Ангелы Меркель и правительства Германии.

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о "сфальсифицированном" отравлении Алексея Навального. Об этом пишет ТАСС.

Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин. цитата из сообщения МИД Польши

В ведомстве отметили, что Польша разделяет позицию Ангелы Меркель и правительства Германии о том, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов "Новичок". Польские дипломаты заявили, что осуждают этот поступок и считают, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

Ранее в Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному.

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