РФ направила Польше протест из-за осквернения могил советских воинов

Неизвестные вандалы разбили памятные доски на кладбище советских воинов в Варшаве, посольство РФ направило польским властям решительный протест. Соответствующее заявление сотрудники дипломатической миссии сделали через социальные сети.
18 октября 2026 г. при проведении мониторинга Посольством России в Польше был выявлен акт вандализма на территории Мемориального кладбища советских воинов в г. Варшаве, ул. Жвирки и Вигуры. На двух братских могилах были разбиты памятные доски с именами погибших воинов Красной Армии.
посольство РФ в Польше
Дипломаты выражают решительный протест польским властям. Они требуют устранить от Варшавы последствия действий вандалов, а также найти и наказать виновных за преступление. Специалисты заметили, что местные чиновники не должны допускать таких происшествий в дальнейшем. В Посольстве уточнили что обращение направлено в Министерство культуры и национального наследия, а также МИД Польши. Кроме того документ адресован лично Мазовецкому воеводе.
Известно, что на кладбище в районе Жвирки и Вигуры в польской столице в 696 братских и 138 индивидуальных могилах захоронены эксгумированные в ближайших местностях останки советских воинов. Они сражались и погибли в боях за освобождение страны от нацистской оккупации в период с августа 1944 года по январь 1945 года.
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Фото: Telegram / Посольство России в Польше
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