В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Передача данной информации — сложный и многоступенчатый процесс.

В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры РФ по ситуации с Алексеем Навальным. С заявлением выступил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в интервью телеканалу ARD.

Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Хайко Маас, глава МИД Германии

Он отметил, что передача данной информации — сложный и многоступенчатый процесс, потому что Навального продолжают лечить, о состоянии его здоровья появляется новая информация. Новые сведения поступают и о количестве яда в его теле.

По словам Мааса, запросы о правовой помощи рассматривают несколько немецких ведомств. Глава МИД подчеркнул, что решения нужно согласовывать с клиникой Charite, где лечат российского политика, ведь речь идёт о личных данных. Разрешение на их использование может дать только тот, кому они принадлежат.

Ранее Рошаль написал письмо врачам ФРГ из-за ситуации с Навальным.

Видео: YouTube / tagesschau