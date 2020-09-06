Рошаль написал письмо врачам ФРГ из-за ситуации с Навальным

Медик подчеркнул, что омские врачи делали все что было в их силах для стабилизации состояния политика и спасли ему жизнь.

Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль написал письмо врачам ФРГ из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Письмо адресовано главе Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту. Российский доктор отметил, что в процессе были задействованы лучшие реаниматологи и другие специалисты из ведущих медицинских учреждений России. Как сказано в письме, немецкие врачи получили доступ к пациенту по просьбе родственников. Немецкие и омские врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Навального. Президент Национальной медицинской палаты уточнил, что врачебное сообщество сомневается в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии. Они не уверены, что в крови Навального были отравляющие вещества.

Рошаль добавил, что омские врачи были готовы предоставить немецким коллегам всю необходимую информацию по пациенту.

Ранее мы сообщили, что НАТО продолжит консультации по ситуации с Алексеем Навальным.

Видео: Youtube/МГИМО