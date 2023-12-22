ООН опровергла сообщения об участии в переговорах об обмене Навального*

Стефан Дюжаррик оценил высказывание бывшей соратницы оппозиционера.

В ООН, комментируя сообщения о якобы договоренностях, предполагавших обмен российского оппозиционера Алексея Навального* на осужденного в Германии Вадима Соколова, заявили, что "не участвуют в этом". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Мы видели эти сообщения в прессе. Мы в этом никак не участвуем. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее соратница Алексея Навального Мария Певчих* (признана на территории России иноагентом, активистка заочно арестована по ряду статей Уголовного кодекса страны и объявлена в розыск) заявила, что перед смертью Навального, Москва, Вашингтон и Берлин якобы вели переговоры об обмене его и двух американских граждан на Соколова.Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил изданию Financial Times о том, что чиновнику ничего не известно о соглашениях, якобы предполагавших такой обмен.

ООН призвала расследовать смерть Навального, хотя СК уже ведет проверку.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций