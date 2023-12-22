ООН призвала расследовать смерть Навального, хотя СК уже ведет проверку

Стефан Дюжаррик прокомментировал гибель российского оппозиционера.

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерреш и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призывают Москву начать расследование смерти оппозиционера Алексея Навального, хотя за несколько часов до этого уже было объявлено, что Следственный комитет страны по Ямало-ненецкому автономному округу проводит процессуальную проверку всех обстоятельств трагедии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что сведения о смерти активиста в РФ просто шокировала.

Генсек выражает соболезнования семье Навального и призывает к полному, заслуживающему доверия и прозрачному расследованию обстоятельств сообщаемой смерти Навального в заключении. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В тексте заявления по поводу смерти Навального официального представителя УВКПЧ Лиз Троссел уточнила, что государство несет повышенную ответственность за защиту жизни лиц, лишенных свободы. В том случае, если кто-то из заключенных умирает на попечении, тогда предполагается, что государство несет ответственность. Она в свою очередь может быть опровергнута только путем беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования, организованного независимым органом.

В ООН заявили о недопустимости ударов по мирному населению Белгорода.

Путину доложили о смерти Навального*.

*Внесён в реестр террористов и экстремистов.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций