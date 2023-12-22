В ООН заявили о недопустимости ударов по мирному населению Белгорода

Удары по гражданскому населению и мирной инфраструктуре недопустимы, поэтому должны быть немедленно прекращены. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал прессе недавний обстрел со стороны Вооруженных сил Украины российского Белгорода.
Мы также видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгороду и еще раз повторяем, что нападения... запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
Дюжаррик отметил, что гуманитарные работники на местах продолжают оказывать помощь мирному населению, которое страдает в результате продолжающихся боевых действий.
В ООН заявили, что разногласия в СБ по ситуации в Газе наносят вред организации.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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