  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:15
53
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН заявили, что разногласия в СБ по ситуации в Газе наносят вред организации

0 0

Стефан Дюжаррик призвал вернуть мир и стабильность на Ближний Восток.

Отсутствие единства в Совете Безопасности Всемирной организации по ситуации в секторе Газа негативно сказывается на мире и безопасности в регионе Ближнего Востока. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Я считаю, что отсутствие единства в Совете и продолжающиеся разногласия в Совете по этому и многим другим вопросам вредны для Организации Объединенных Наций, вредны для мира и безопасности.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на территорию еврейского государства. Эта атака сопровождалась убийствами жителей приграничных населенных пунктов, а также захватом более 240 заложников.

В ООН назвали спекуляциями информацию о планах РФ по размещению оружия в космосе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: ближний восток, оон, сб оон, сектор газа, совет безопасности, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии